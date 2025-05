Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (12)

Os Estados Unidos e a China anunciaram um acordo para suspender a maioria das tarifas entre os dois países por 90 dias, reduzindo as tarifas de 125% para 10%. O presidente Lula está na China para firmar novos acordos econômicos, participando de seminários e reuniões com empresários e representantes de empresas chinesas. Paralelamente, São Paulo vive dificuldades no trânsito devido ao asfalto cedido na Marginal do Rio Tietê, onde obras de reparação estão em andamento. A cidade também enfrenta baixas temperaturas, com previsão de queda para 13 graus e possibilidade de chuva nos próximos dias.



