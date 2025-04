Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta segunda (28)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Supremo Tribunal Federal retoma nesta segunda (28) o julgamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou na última quinta-feira a prisão do ex-presidente Fernando Collor. O ministro Gilmar Mendes recuou sobre um pedido para que o julgamento fosse realizado presencialmente. E ainda: Prazo para isenção da taxa de inscrição do Enem é prorrogado.



