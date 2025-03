‘Ainda Estou Aqui’ leva o Oscar de melhor filme internacional. É a primeira estatueta de uma produção brasileira na maior premiação do cinema mundial. Veja também: apenas 2,5 milhões de pessoas têm direito ao saque integral do FGTS com nova regra



