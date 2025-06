Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A situação no Rio Grande do Sul ainda é de preocupação e a chuva deve persistir nesta sexta-feira (20). Mais de 4,5 mil pessoas precisaram deixar suas casas por conta da chuva. Duas pessoas morreram e uma continua desaparecida. Jaguari, onde o rio transbordou, está em estado de calamidade pública e outros cinco municípios estão em situação de emergência. 90 municípios foram afetados pela chuva. E ainda: Velório do ator Francisco Cuoco acontece nesta sexta (20) em SP.



