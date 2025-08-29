Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (29)

Receita Federal paga hoje quarto lote de restituição do Imposto de Renda

Boletim JR 24H|Do R7

A Receita Federal paga nesta sexta-feira o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Mais de 1,8 milhão de contribuintes devem ser beneficiados, e o valor total a ser pago chega a R$ 2,9 bilhões.Veja também: Lula autoriza uso da lei de reciprocidade contra os EUA.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Comércio Exterior
  • Estados Unidos
  • Fernando Haddad
  • IR (Imposto de Renda)
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • Meta
  • Meta fiscal
  • MRE (Ministério das Relações Exteriores)
  • Orçamento
  • Presidente
  • PROUNI (Programa Universidade para Todos)
  • Receita Federal
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.