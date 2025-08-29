Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (29)
Receita Federal paga hoje quarto lote de restituição do Imposto de Renda
A Receita Federal paga nesta sexta-feira o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Mais de 1,8 milhão de contribuintes devem ser beneficiados, e o valor total a ser pago chega a R$ 2,9 bilhões.Veja também: Lula autoriza uso da lei de reciprocidade contra os EUA.
