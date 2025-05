Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (30)

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025 termina nesta sexta-feira (30). Também hoje acontece o crédito para os contribuintes contemplados no primeiro lote de restituição: Veja ainda: agências dos Correios começam a atender beneficiários que tiveram descontos indevidos no INSS.



