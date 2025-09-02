Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta terça (2)
Bolsonaro e mais sete réus começa a ser julgados por trama golpista
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. O processo ocorre na primeira turma do tribunal sob a presidência do ministro Cristiano Zanin. As audiências estão programadas até 12 de setembro. Os acusados enfrentam cinco acusações criminais que podem resultar em penas superiores a 40 anos.
A segurança foi intensificada nas proximidades da Praça dos Três Poderes com barreiras físicas e controle rigoroso no acesso ao prédio do STF. Medidas incluem detectores de metais e patrulhas caninas pela Polícia Militar.
