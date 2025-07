Assista à íntegra da 1ª Edição do JR 24 Horas desta terça (22)

Depois de voltar da viagem ao Chile, o presidente Lula deve receber nesta terça-feira (22) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Haddad deve mostrar um plano de contingência para os setores mais impactados pela medida. Veja também: três em cada quatro brasileiros estão satisfeitos no emprego, mas salário e saúde mental preocupam.



