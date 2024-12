Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta terça (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Pelo menos duas mulheres foram baleadas durante um tiroteio entre policiais e traficantes no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça (3). Uma mulher que passava pela região foi atingida por uma bala perdida e uma outra moradora foi baleada dentro de casa. Policiais civis e militares realizam uma operação para cumprir mandados de prisão contra traficantes envolvidos com roubos de veículos e cargas. E ainda: Senadores discutem esta semana a regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil.