Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma troca de tiros entre criminosos e policiais fechou a avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro. Policiais civis e militares fizeram uma operação conjunta no Complexo de Israel. Ela tinha como objetivo capturar Álvaro Malaquias Santa Rosa, chefe do tráfico de drogas da comunidade da zona norte do RJ. E ainda: Caminhão-tanque carregado com produto inflamável explode após acidente em rodovia no Paraná.