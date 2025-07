Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (16)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Os ataques a ônibus continuam em São Paulo. Até o momento, oito suspeitos de participação nos casos de vandalismo foram presos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reconheceu a complexidade do caso, mas expressou insatisfação com a lentidão nas investigações. A polícia tenta entender qual é a motivação dos ataques. Desde o início dessa onda de vandalismo, em junho, 466 veículos do transporte municipal foram depredados. Os ataques ocorrem não só na capital, mas em várias cidades da região metropolitana. E ainda: Acidente entre ônibus, carreta e micro-ônibus deixa 5 mortos e 70 feridos em Goiás.



