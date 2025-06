Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A marquise de um prédio desabou nesta quarta-feira (18), em Copacabana, e por pouco não atingiu o funcionário de uma loja. A estrutura estava em obras e caiu no fim da manhã, em um horário de grande movimento na região. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem tirando fotos da obra. Duas mulheres caminhavam pela calçada, perto dos andaimes, e, logo em seguida, tudo veio abaixo. O funcionário da loja que aparece nas imagens, além de dois operários que trabalhavam na obra, conseguiram escapar sem ferimentos. E ainda: Fortes temporais deixam ao menos três mortos no Rio Grande do Sul.



