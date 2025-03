Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia prendeu, nesta quarta-feira (19), mais um suspeito envolvido no assassinato de um ciclista em frente ao Parque do Povo, em São Paulo. Investigações apontam que Jefferson de Souza Jesus pilotava a moto usada no assalto, que terminou com a morte do ciclista Vítor Medrado. O suspeito tem passagens por tráfico de drogas e receptação. E ainda: Mulher é presa por engano após ir à delegacia denunciar o ex-companheiro por agressão.



