Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 horas desta quarta (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo em áreas nobres da capital paulista foram presos. Os alvos eram vítimas que circulavam por Pinheiros e Jardim Paulistano, áreas ricas de São Paulo. Além das prisões, relógios, celulares, uma moto e uma arma falsa foram apreendidos. E ainda: Defesa Civil alerta para chuva forte na zona norte de SP.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!