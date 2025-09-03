Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Primeira Turma do STF encerrou por volta das 13h desta quarta-feira (3) o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete acusados de articular um golpe de Estado. O dia foi dedicado às defesas de Bolsonaro e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. Os advogados criticaram a quantidade de documentos apresentados pela acusação e o pouco tempo concedido para análise do material, além de questionarem as provas. As defesas também criticaram a condução do processo pelo ministro relator Alexandre de Moraes, pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo os advogados, Cid teria mudado de versão diversas vezes. E ainda: Descarrilamento do Elevador da Glória deixa 15 mortos e 18 feridos em Lisboa.



