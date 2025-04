Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um idoso morreu atropelado, nesta quarta (30), em Santo André, ABC paulista. O aposentado Luís Antônio Previatello, de 74 anos, estava sentado em frente de casa quando foi atingido pelo carro de luxo. Testemunhas disseram que a vítima aguardava uma van, que levaria a neta à faculdade. Segundo a polícia, o suspeito é mecânico e prestava serviço aos donos do veículo. Após o acidente, ele tentou fugir, mas foi contido pelos vizinhos do idoso. E ainda: Suspeito de operar esquema de pirâmide financeira pode ter provocado prejuízo bilionário em investidores.



