Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (30)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça do Rio de Janeiro tornou réus o rapper Oruam e um amigo dele por tentativa de homicídio. De acordo com a decisão, os dois teriam atentado contra a vida de um delegado e um agente durante a tentativa de apreensão de um menor de idade, procurado por tráfico e roubo. Segundo a investigação, o rapper e os amigos jogaram pedras nos policiais que faziam a operação. E ainda: Mulher é vítima de feminicídio em condomínio na zona sul de São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!