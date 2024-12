Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quarta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: No ano passado, o Brasil alcançou os menores níveis de pobreza e pobreza extrema, segundo uma pesquisa do IBGE. O levantamento revelou que, entre 2023 e 2024, 8,7 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza. E ainda: Defensoria Pública do RJ pede reabertura de inquérito após perícia feita em 3D.