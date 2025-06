Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (12)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Especialistas americanos estão a caminho da Índia para investigar a queda de um avião que transportava 242 pessoas. O número de mortos ainda é incerto, já que o impacto deixou vítimas também no solo, no local do acidente. A aeronave partiu da Índia com destino a Londres. Além de passageiros indianos e britânicos, estavam a bordo um canadense e sete portugueses. Segundo autoridades locais, um passageiro sobreviveu. E ainda: Turista britânico desaparece no Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!