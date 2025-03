Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um agente da CET foi morto a tiros por um motociclista na zona oeste de São Paulo. A câmera corporal do agente registrou o momento em que o motociclista se aproximou com a arma apontada e discutiu com ele antes de disparar no peito de José Domingos da Silva, de 48 anos. O atirador fugiu após o ataque. E ainda: Criminosos aproveitam engarrafamento e assaltam passageiros de ônibus no Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!