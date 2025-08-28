Logo R7.com
Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (28)

Megaoperação tem como alvo esquema criminoso no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Carreta carregada com granito cai de viaduto no Rodoanel, em SP.

Boletim JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma megaoperação realizada nesta quinta-feira (28) em oito estados teve como alvo um esquema criminoso no setor de combustíveis e no mercado financeiro. Foram cumpridos 350 mandados de busca e apreensão em São Paulo e nos estados do Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. A ação foi comandada pela Receita Federal em conjunto com Ministérios Públicos estaduais, Polícia Federal e Secretarias de Segurança Pública dos estados. As investigações identificaram a invasão do crime organizado no mercado financeiro. E ainda: Carreta carregada com granito cai de viaduto no Rodoanel, na Grande SP.

