Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quinta (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nove pessoas foram presas suspeitas de integrar uma organização criminosa responsável pela maior rede de produção e venda de cogumelos mágicos do Brasil. Segundo a polícia, a produção era realizada no Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina, com distribuição para todo o país. A investigação começou com o monitoramento de redes sociais e sites onde os produtos eram comercializados. Além do tráfico de drogas, o grupo é investigado por lavagem de dinheiro e outros crimes. E ainda: PF mira quadrilha que movimentou R$ 50 bilhões com uso de criptomoedas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!