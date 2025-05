Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (12)

Um homem apontado como chefe do PCC foi preso, em São Paulo. Ele estava foragido havia 8 anos. Segundo os investigadores, ele controlava o tráfico de drogas no estado de São Paulo. A prisão de Marcelo Lucio Paulino aconteceu no apartamento dele, zona leste da capital paulista. E ainda: CBF anuncia a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Um homem apontado como chefe do PCC foi preso, em São Paulo. Ele estava foragido havia 8 anos. Segundo os investigadores, ele controlava o tráfico de drogas no estado de São Paulo. A prisão de Marcelo Lucio Paulino aconteceu no apartamento dele, zona leste da capital paulista. E ainda: CBF anuncia a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.