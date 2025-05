Assista a íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta segunda (19)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um policial civil morreu durante uma operação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O policial dava apoio ao cumprimento de mandados de busca na comunidade, quando houve um intenso tiroteio. José Antônio Lourenço era agente da Core e também já foi subsecretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro. Por causa do tiroteio, a linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade, foi bloqueada. E ainda: Elevador de obra despenca em São Paulo; três operários morreram.



