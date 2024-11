Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (21)

Os corpos das vítimas do acidente com uma van que transportava um time de remo foram identificados e devem ser liberados pelo IML de Curitiba. O incidente ocorreu na BR 376 em Guaratuba durante a noite anterior e resultou na morte de nove pessoas. A van estava retornando para Pelotas após um campeonato em São Paulo. Um adolescente sobreviveu com ferimentos leves. Em outro evento noticiado, comunidades da zona oeste do Rio enfrentam intensos tiroteios devido a disputas entre milicianos e traficantes. Hoje, 190 ônibus alteraram suas rotas por conta da violência. Uma mulher foi baleada durante os confrontos e está hospitalizada em estado estável. Além disso, a Receita Federal apreendeu mais de uma tonelada de cocaína no Porto de Santos escondida em um container destinado à Espanha.