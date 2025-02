Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 horas desta segunda (24)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: No início da tarde desta segunda-feira (24), a Câmara Municipal de Salvador foi atingida por um incêndio. O fogo começou no teto do prédio e se espalhou rapidamente. No momento, acontecia a posse de dois vereadores suplentes e todo o imóvel precisou ser esvaziado; não houve feridos. A principal suspeita é de que uma pane no ar-condicionado tenha causado o incêndio. E ainda: Justiça do Rio inicia julgamento do caso dos pacientes infectados por HIV em transplantes de órgãos.



