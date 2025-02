Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta segunda (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Três pessoas morreram durante as tempestades que castigam São Paulo desde a última sexta-feira (24). A vítima mais recente é um menino de sete anos, que foi arrastado pela enxurrada na região metropolitana. A criança foi arrastada pela água e se afogou. A previsão indica novos temporais até o fim da semana. E ainda: Câmera de segurança registra inundação no ‘Beco do Batman’, na zona oeste de SP.