Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (13)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Dez pessoas foram presas em flagrante, no Rio de Janeiro, suspeitas de participar de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em aposentados. Os suspeitos presos estavam dentro de um escritório, na Ilha do Governador. Para a polícia, o local funcionava como uma espécie de central telefônica do crime que fazia vítimas em todo o país. E ainda: Irã lança centenas de mísseis contra Israel; ao menos 15 pessoas ficaram feridas.



