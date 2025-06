Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (20)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Criminosos invadiram a casa do lateral-esquerdo do Atlético Mineiro, Guilherme Arana. O imóvel estava vazio no momento da invasão. O jogador e a família estão em viagem de férias nos Estados Unidos. Segundo a polícia, os suspeitos levaram sapatos, bolsas, roupas e joias. Em comunicado à imprensa, o Atlético manifestou solidariedade a Guilherme Arana. Um funcionário do clube acompanha o trabalho da polícia no local. E ainda: Novo vídeo mostra turista britânico desaparecido correndo em estrada no Rio de Janeiro.



