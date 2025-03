Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia libertou nesta sexta-feira (21) um homem que havia sido sequestrado na zona norte de SP. Ele teria sido sequestrado após marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos. As imagens mostram o momento em que a vítima é levada pelos sequestradores. Quando os policiais chegaram ao local, houve confronto e os dois suspeitos foram atingidos. E ainda: Polícia do Rio prende colecionador por desviar armas e munições para facções criminosas.



