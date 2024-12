Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (6)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O policial militar que matou um jovem com tiros nas costas num mercado em São Paulo foi preso. A prisão de Vinícius de Lima Brito ocorreu depois que a Justiça aceitou um pedido do Ministério Público, que alegou que o policial agiu com brutalidade e reagiu de forma desproporcional. O jovem fugia após furtar produtos de limpeza de um mercado. E ainda: Menina de 12 anos é vítima de bala perdida, enquanto brincava com os amigos no Rio de Janeiro.