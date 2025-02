Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (7)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Força Aérea Brasileira vai investigar a queda do avião que caiu na manhã desta sexta-feira (7), na zona oeste de SP. A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte e caiu a cerca de quatro quilômetros do local. Ela tinha como destino Porto Alegre (RS) e pertencia à empresa de uma das vítimas, o advogado Márcio Louzada Carpena. E ainda: Veja quem são as vítimas de queda de avião na zona oeste de SP.