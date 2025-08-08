Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (8)
Motorista morre após grave acidente de trânsito em São Paulo. Morre Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas do Brasil, aos 66 anos.
Confira nesta edição do JR 24 Horas: O motorista de um carro de luxo morreu e o passageiro ficou ferido depois de um grave acidente na zona sul de São Paulo. O motorista foi identificado como Allan Toshio Kato, de 37 anos. Ele perdeu o controle do veículo, ultrapassou a barreira de proteção da via e caiu no córrego. Allan e o passageiro ficaram presos às ferragens e foram socorridos, mas o motorista não resistiu e morreu no hospital. Testemunhas disseram que o carro vinha em alta velocidade. Um amigo das vítimas disse à polícia que a dupla estava voltando de uma confraternização. E ainda: Morre Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas do Brasil, aos 66 anos.
