Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O motorista de um carro de luxo morreu e o passageiro ficou ferido depois de um grave acidente na zona sul de São Paulo. O motorista foi identificado como Allan Toshio Kato, de 37 anos. Ele perdeu o controle do veículo, ultrapassou a barreira de proteção da via e caiu no córrego. Allan e o passageiro ficaram presos às ferragens e foram socorridos, mas o motorista não resistiu e morreu no hospital. Testemunhas disseram que o carro vinha em alta velocidade. Um amigo das vítimas disse à polícia que a dupla estava voltando de uma confraternização. E ainda: Morre Arlindo Cruz, um dos maiores sambistas do Brasil, aos 66 anos.



