Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (8)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A polícia realizou uma operação contra cinco suspeitos da morte de um vendedor ambulante numa comunidade dominada por narcomilicianos no Rio de Janeiro. Icaro Achilles Moreira foi executado após ter encontrado e usado um cartão de uma moradora da região. O marido da dona do cartão teria denunciado o homem ao chefe da quadrilha. E ainda: chuva causa cancelamento de voos no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.