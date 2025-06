Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta terça (10)

No Rio de Janeiro , uma operação da polícia civil no complexo de Hamas /"> Israel resultou em quatro pessoas feridas e na prisão de 20 suspeitos. A operação tinha como objetivo cumprir mais de 40 mandados de prisão contra traficantes, causando pânico entre os moradores e passageiros do transporte público. Na Bahia, em Salvador, 561 quilos de cocaína foram apreendidos em uma carga de minério destinada à Bélgica no Porto de Salvador, mas ninguém foi preso.



