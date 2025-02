Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (11)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A cidade de São Paulo confirmou a primeira morte de dengue em 2025. A vítima é uma criança, de 11 anos, moradora da zona leste da capital paulista. Ela morreu no dia 30 de janeiro, mas só nesta terça-feira (11) o motivo foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. E ainda: Ação da polícia do Rio de Janeiro recupera 15 veículos roubados.