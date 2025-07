Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (15)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Imagens da câmera corporal de um policial comprovam que Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 anos, foi morto na semana passada, na comunidade Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, mesmo depois de ter sido rendido por agentes. O vídeo mostra os agentes entrando no quarto de uma casa onde quatro suspeitos se escondiam durante uma fuga. Todos já estavam rendidos, quando os policiais atiraram. E ainda: Sobe para 19 o número de ônibus sequestrados na zona norte do RJ.



