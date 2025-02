Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para altas temperaturas que vale até a próxima quarta-feira (19). Após dias de calor intensa, um temporal atingiu vários bairros da capital paulista. Na Vila Mariana, na zona sul da cidade, um morador registrou o momento da chegada do temporal, que teve até mesmo queda de granizo. E ainda: Novas imagens mostram momento que avião pousa, pega fogo e capota na pista no Canadá.



