Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (21)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Defesa Civil colocou a cidade de São Paulo em estado de atenção devido às altas temperaturas. A sensação de calor é grande no município. A umidade relativa do ar está em quase 50%, o que ainda é considerado normal. E ainda: Conselho Federal de Medicina vai pedir à Anvisa que o PMMA seja banido no Brasil.