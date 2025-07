Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (22)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Depois de seis meses foragido, foi preso nesta terça-feira (22) o homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada no envio de cocaína para a Europa. O grupo criminoso trocava etiquetas de bagagens na área restrita do Aeroporto de Guarulhos. E ainda: Oruam publica vídeo dizendo que vai se entregar à polícia após fugir para o Complexo da Penha, no RJ.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!