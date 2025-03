Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (25)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgam se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete investigados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. O ministro relator Alexandre de Moraes analisa um pedido de anulação da colaboração premiada de Mauro Cid, feito pela defesa dos denunciados. Os magistrados da primeira turma rejeitaram argumentos das defesas, que apontavam que o caso não era competência da corte. E ainda: Defesas de acusados de tentativa de golpe de Estado pedem arquivamento do caso.



