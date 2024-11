Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta terça (26), um cessar-fogo por tempo indeterminado com o grupo terrorista Hezbollah, no Líbano. Segundo o premiê israelense, a ação tem como objetivo possibilitar que Israel se concentre na ‘ameaça iraniana’, consiga se rearmar e possa isolar o Hamas na Faixa de Gaza. E ainda: Alexandre de Moraes encaminha relatório da PF sobre suposto plano de golpe de estado para a PGR.