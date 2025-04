Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um esquema de envio de drogas para Europa e África em veleiros foi descoberto pela Polícia Federal. Ao menos 23 pessoas já foram presas. Os mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos em cinco estados diferentes, mas o principal núcleo criminoso agia na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. E ainda: Choque frontal entre ônibus e carreta deixa ao menos um morto em Sorocaba (SP).



