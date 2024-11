Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (29)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Justiça determinou a transferência do contraventor Rogério Andrade para um presídio federal. Ele foi preso, nesta terça (29), no Rio de Janeiro, apontado como o mandante da morte de um rival no jogo do bicho. O contraventor chegou à cidade da polícia acompanhado de promotores. E ainda: Gilmar Mendes anula condenações na Lava Jato do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu.