Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta terça (3)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O corpo do empresário Adalberto Júnior, desaparecido desde a última sexta-feira (30), foi encontrado nesta terça-feira (3) no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele foi localizado pela polícia em uma área do autódromo que está em obras, dentro de um buraco com cerca de dois metros de profundidade e quarenta centímetros de largura. Adalberto havia ido a Interlagos para participar de um evento de motociclismo. E ainda: Procuradoria-Geral da República pede prisão da deputada federal Carla Zambelli.



