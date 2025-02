Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (4)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O Jardim Pantanal, bairro da zona leste de SP, está alagado há quatro dias. A região está em estado de alerta para novas chuvas, que estão previstas até quinta-feira (6). Os resgates dos moradores ilhados ainda são feitos com barcos e botes improvisados. E ainda: Neymar é inscrito no Campeonato Paulista e vai estrear nesta quarta (5).