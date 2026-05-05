Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta terça (5)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Novas imagens mostram o momento da decolagem do avião que caiu na última segunda-feira (4), em Belo Horizonte (MG), e matou três pessoas. A aeronave levantou voo em Teófilo Otoni. Nas imagens, é possível ver o piloto, Wellington Oliveira, se dirigindo para a aeronave. Outro vídeo mostra o avião decolando para a capital mineira. Pouco depois das 12h, ele perde altitude e bate contra um prédio residencial. Wellington Oliveira, Fernando Moreira e Leonardo Berganholi morreram no acidente; duas pessoas estão internadas. E ainda: Chuva na região metropolitana de Recife (PE) alaga ruas e suspende aulas.



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