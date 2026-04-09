Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (08)
Alcolumbre sinaliza sessão para analisar veto à dosimetria ‘o mais rápido possível'
Confira nesta edição do JR 24 Horas: Pressionado por parlamentares da oposição, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, sinalizou que deve marcar em breve a sessão para analisar o veto integral ao projeto da dosimetria. Ainda não há data definida, mas a indicação de que a sessão será convocada representa avanço nas negociações.
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Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta quarta (8)
Estados Unidos negam informação de que o Irã tenha fechado novamente o Estreito de Ormuz. Ciclone extratropical causa destruição e derruba árvores no RS.
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Apesar da guerra de narrativas continuar, o preço do petróleo recuou
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Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (8)
Polícia Militar apreende 48 toneladas de maconha em operação no Rio de Janeiro. Mísseis são lançados contra Israel mesmo após início do cessar-fogo