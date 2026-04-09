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JR 24H

Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (08)

Alcolumbre sinaliza sessão para analisar veto à dosimetria ‘o mais rápido possível'

Boletim JR 24H|Do R7

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Confira nesta edição do JR 24 Horas: Pressionado por parlamentares da oposição, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, sinalizou que deve marcar em breve a sessão para analisar o veto integral ao projeto da dosimetria. Ainda não há data definida, mas a indicação de que a sessão será convocada representa avanço nas negociações.

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