Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (08)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Pressionado por parlamentares da oposição, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, sinalizou que deve marcar em breve a sessão para analisar o veto integral ao projeto da dosimetria. Ainda não há data definida, mas a indicação de que a sessão será convocada representa avanço nas negociações.