Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (14)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O chefe de uma facção criminosa da Bahia foi preso, nesta quarta-feira (14), em um bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Ele vivia em uma cobertura avaliada em R$ 5 milhões, em um prédio de luxo no bairro da Vila Leopoldina. No imóvel, estavam Bruno Teixeira da Silva e duas mulheres. Com eles, os policias encontraram documentos falsos, celulares, ouro, dinheiro e joias. Bruno é apontado pela polícia como chefe de uma facção que atua em Camaçari, na Bahia. Segundo as investigações, ele comandava a venda de drogas e armas no estado. E ainda: Presidente da Argentina endurece regras para turistas e imigrantes.



