Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quarta (2)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Polícia Federal descobriu uma quadrilha de tráfico internacional que usava garrafas térmicas para enviar drogas para o exterior. Segundo a PF, os criminosos recebiam a cocaína vinda da Bolívia e refinavam a droga em um laboratório clandestino em Campinas, no interior de São Paulo. E ainda: Polícia prende suspeitos de assaltar imóveis de luxo em São Paulo e no Rio de Janeiro.



